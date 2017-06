Napoli, Sarri: "Meritiamo di passare il turno"

Il Napoli si appresta ad affrontare il Benfica allo stadio da Luz nell'ultima sfida dei gironi di Champions League e Maurizio Sarri ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita. In palio c'è il passaggio del turno e agli azzurri basta un pari per staccare il pass per gli ottavi: "Questa è una gara che mentalmente è condizionabile, possiamo rovinarci da soli. Come? Ad esempio pensando al pareggio: non siamo abituati a farlo". Sul Benfica: "Affrontiamo una squadra difficile, di grande pericolosità offensiva, loro potrebbero farci fare una gara non abituale per noi. Noi facciamo la partita, ma anche loro, ed una delle due ci riuscirà e l'altra dovrà abituarsi a tratti a fare altro. Giocare contro una squadra forte sarà una bella esperienza, difficile, ed al di là dello stadio ed il calore vogliamo questa qualificazione e faremo di tutto per ottenerla perchè sentiamo di meritarla".



Sarri si conferma poi su alcuni singoli senza però rivelare troppi indizi legati alla formazione: "Insigne? L'anno scorso è andato per la prima volta in doppia cifra quindi, quest'anno ha iniziato senza segnare come negli anni precedenti, ma è un periodo normale che capita. Ho bisogno anche di uno che fa la differenza dalla panchina. Albiol? Per noi è sempre stato un giocatore importante. Chi gioca tra Gabbiadini o Mertens? Non lo so neanche io in questo momento, vediamo come stanno. Mi sembra una partita in cui vedo la necessità di avere un giocatore in grado di cambiare l'inerzia dalla panchina. Uno forte andrà sicuramente in panchina perchè sarà determinante una accelerata".