Napoli, Sarri: "La pressione è tutta sul Real Madrid"

Si avvicina la partita dell'anno per il Napoli. Al San Paolo domani sera (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD alle 20:45) arriva il Real Madrid per gli ottavi di ritorno di Champions. Gli azzurri sono chiamati a una grande impresa per ribaltare l'1-3 dell'andata e accedere così ai quarti di finale.



Alla vigilia del match Maurizio Sarri racconta l'incontro a Roma con De Laurentiis: "Siamo uniti per forza di cose in questo momento. Non parlo dell'incontro con il presidente perchè per 28 minuti su 30 abbiamo parlato di cinema: di calcio abbiamo discusso solo 30 secondi ma in generale, di situazioni futuribili".



Il tecnico azzurro prosegue: "La pressione deve essere tutta dalla parte del Real Madrid: i campioni del mondo sono loro, sono la squadra più ricca del mondo, è normale che il turno lo passino loro. Noi dobbiamo provare a metterli in difficoltà: abbiamo la tifoseria migliore del mondo. Per noi è impossibile, loro segnano da 46 partite consecutive ma può darsi che riusciremo a fargli girare i cog....".



Sarri sottolinea che la chiave della partita sarà "nell'attenzione, continuità e concentrazione nella fase difensiva, la più importante della gara. Dovremo poi sfruttare quelle poche opportunità che ci capiteranno. Chiaro che tutto è complicato perché il Real parte con due gol di vantaggio". In campo ci sarà Mertens: "All'Olimpico ha avuto solo dei crampi, poi tutti dovranno essere valutati nettentamente. Non voglio fare polemiche ma a livello di calendario qualcosa non è stato tenuto nella giusta considerazione: non ho mai visto un ciclo di partite così importanti tanto ravvicinate. Bisognerebbe tutelare le squadre italiane per metterle nella migliore condizione a livello europeo".



Contro il Real non bisognerà replicare le amnesie viste a Roma nel finale: "Fino all'86' siamo stati perfetti: bisogna rimanere lucidi il più possibile senza essere travolti dagli eventi. Comunque vada sarà una festa, la speranza è che simili match diventano per noi normali. Su questo c'è da lavorare". Niente marcature a uomo: "Il Real ha giocatori che ti possono saltare in ogni momento: l'unica soluzione è lavorare di squadra anche se non è affatto sempice. Il compito è quasi proibitivo. Se le marcature a uomo avessero funzionato, Platini avrebbe smesso di giocare molto prima...".



Nessuna anticipazione sull'11 titolari: "Rog è tenuto in forte considerazione, ha completato il suo percorso e potrebbe anche partire dal primo minuto. Deciderò dopo gli ultimi allenamenti. Domani il confine tra essere titolari e finire in tribuna è molto labile".



HAMSIK: "IL NAPOLI NON SBAGLIA MAI LE GRANDI PARTITE IN CASA"

In conferenza stampa parla anche Marek Hamsik: "Non siamo una squadra che sa gestire, dobbiamo scendere in campo e attaccare stando attenti in difesa. Queste grandi partite il Napoli in casa non le sbaglia quasi mai: la squadra sarà concentratissima". Il Real è molto temibile ("possono segnare in qualsiasi momento") ma per il capitano azzurro "è possibile colpire i loro punti deboli come è avvenuto all'andata".



Al San Paolo è attesa una bolgia: "C'è pressione ma dobbiamo goderci questa partita e serata, e lo stesso deve fare il nostro grande pubblico: l'urlo Champions penso si sentirà fino a Torino. Dobbiamo avere la carica giusta: da parte mia sicuramente è una di quelle gare che non scorderò mai". Tuttavia per il Napoli questo non è un traguardo: "Questa musichetta la vogliamo sentire tutti gli anni, la Champions deve rappresentare qualcosa di normale o quasi".



All'andata Maradona è stato vicino alla squadra tenendo anche un discorso negli spogliatoi: "Abbiamo apprezzato il gesto di Diego, però adesso aspettiamo soprattutto l'aiuto dei nostri tifosi che sono speciali e ci daranno la carica giusta, saranno il dodicesimo uomo in campo".