Napoli, Sarri: "Insigne? Io non ce la faccio a lasciarlo fuori"

Maurizio Sarri si coccola il suo fuoriclasse: "Insigne si sta dimostrando un giocatore di livello internazionale da tre anni. Secondo me va tenuto fuori dalle rotazioni, poi venti minuti glieli risparmiamo, ma io non ce la faccio a tenerlo fuori dall'inizio". Dopo Napoli-Shakhtar 3-0 è inevitabile porre l'attenzione sul giocatore che ha sbloccato il risultato. Poi, ovviamente, il tecnico analizza anche la partita nel suo complesso.



"Siamo andati in difficoltà per 30-35 minuti sul loro palleggio - spiega Sarri -, quando abbiamo cominciato a sporcargli le uscite siamo andati meglio, già a fine primo tempo. La nostra sensazione è che loro potevano essere vulnerabili attaccando la profondità. Nel primo tempo abbiamo sbagliato i tempi, nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa".



"Mi fa piacere la prestazione e mi fa piacere aver dimostrato che ci teniamo alla Coppa, ma il nostro destino non è nelle nostre mani e ci dispiace: dobbiamo andare a vincere in Olanda e sperare in un risultato favorevole del City. Sono contento anche della prestazione di Maggio: non è facile farsi trovare pronto a questi livelli, dopo aver giocato poco".



Infine una battuta: "Cosa annotavo sul taccuino dpo 32 secondi? Stavo facendo l'elenco per la spesa"