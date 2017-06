Napoli, Sarri in esclusiva a Premium: "Emozionato? No, è una partita come le altre"

Poco prima di entrare nella sala conferenze dello stadio di Kiev, Maurizio Sarri si è fermato davanti ai microfoni di Premium Sport. Alla vigilia del suo personale debutto in Champions League l'allenatore del Napoli si dichiara tranquillo: "Emozionato? No, è una partita come le altre - ha detto - Contro la Dinamo una gara abbordabile? Questa mi sembra una cazzata. Ogni volta che una squadra italiana affronta lo Shakhtar si dice che è una gara difficile e la Dinamo Kiev l’anno sorso è arrivata nettamente davanti allo Shakhtar. Sarà una gara molto difficile, in un girone molto equilibrato in cui tutte possono passare il turno".

"Loro per abitudine fanno la partita - ha continuato Sarri - anche noi siamo abituati a farlo e vedremo domani chi avrà la forza per imporre il proprio gioco. Ma comunque anche se non avessimo la forza di imporci potremmo usare la carta delle ripartenze per essere pericolosi. Nell’ultima settimana siamo cresciuti a livello di condizione. E’ difficile dare giudizi sulle partite che si giocano ad agosto, adesso si comincia ad avere sensazioni di crescita ma abbiamo bisogno di conferme, soprattutto contro avversari che sono più avanti di noi nella preparazione.”

Milik: "Dimostreremo le nostre qualità"

In conferenza stampa, al fianco del tecnico toscano, anche il nuovo acquisto Milik: "Sappiamo che è una gara importante e che sarà dura - ha detto il polacco - Ma vogliamo vincere, abbiamo le nostre possibilità anche se di fronte ci sarà una buona squadra. Il mio inserimento nel Napoli? Tutto sta andando per il meglio. Ogni giorno che passa mi sento meglio, più sicuro. L'accoglienza dei miei compagni è stata ottima, tutti mi stanno dando una mano, c'è un ambiente amichevole. Come viviamo la Champions in spogliatoio? Sappiamo che tutte le squadre sono forti in Champions, a partire dalla Dinamo che affronteremo domani, ma il nostro stato d'animo è sempre positivo, dimostreremo le nostre qualità".

A Kiev, Maurizio Sarri potrà contare su almeno tre giocatori freschi visto che con ogni probabilità Allan, Hysaj e Mertens saranno nell'undici titolare, con il resto della squadra confermato: in difesa completano il reparto Albiol, Koulibaly e Ghoulam, in mezzo ecco Jorginho-Hamsik e davanti Callejon con Milik. L'arbitro della gara sarà lo scozzese William Collum, alla prima gara col Napoli.

Questi i convocati di Sarri per la sfida:

Portieri: Reina, Rafael, Sepe

Difensori: Albiol, Maksimovic, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maggio

Centrocampisti: Allan, Diawara, Rog, Jorginho, Zielinski, Hamsik

Attaccanti: Callejon, Lorenzo Insigne, Mertens, Gabbiadini, Milik