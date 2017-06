Napoli, Sarri: "Il pari del Besiktas ci ha tolto energie mentali"

Maurizio Sarri spiega così il Napoli spento visto contro la Dinamo Kiev: "La squadra è uscita per il riscaldamento con il Benfica che vinceva 3-1 e mentre siamo entrati in campo si è saputo del 3-3 - le parole a Premium Sport -, così i ragazzi hanno capito che oggi vincere o pareggiare era uguale". Non un buon segnale, sul quale però il tecnico azzurro non vuole marciare troppo: "Questo fatto ci ha influenzato negativamente: l’obiettivo è non essere influenzati da niente, però è difficile avere il sangue agli occhi quando il risultato è relativo come quando devi vincere per forza"



Sulla sterilità offensiva: "Potevamo segnare anche prima dell’ingresso di Gabbiadini: non lo volevo nemmeno far giocare più di tanto perché non era al cento per cento. Le palle gol le abbiamo create, ci è mancato un pizzico di rabbia e determinazione e comunque va considerato che la Dinamo è una squadra solida". Per gli ottavi di Champions League manca un punto: "Sapevamo che il girone sarebbe stato molto equilibrato e che probabilmente la qualificazione ce la saremmo giocata all’ultima giornata".



Sarri vede comunque positivo in vista degli impegni futuri: "Non penso che ci sia un problema fisico, penso che stasera siamo stati condizionati dagli agenti esterni: è la testa dell’uomo, non dovrebbe ma funziona così. Spero che questa sia una situazione episodica e che non si ripresenti il torpore notato un mesetto fa e che pensavo fosse passato".