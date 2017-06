Napoli, Sarri: "Giochiamo preoccupati, serve più spensieratezza"

Maurizio Sarri quasi incredulo dopo la sconfitta in Champions League contro il Besiktas: “E’ un momento in cui ci complichiamo da soli le partite e quindi poi le gare diventano più difficili. La squadra ha fatto bene tranne nei momenti in cui abbiamo accusato i colpi, come dopo il rigore sbagliato in cui non abbiamo giocato per 10 minuti e dopo il terzo gol che ci ha fatto finire la gara 5 minuti prima". Il tecnico del Napoli spiega così questo momentaccio: "La sensazione è che stiamo giocando bene a tratti ma anche con un filo di preoccupazione: questa cosa ci complica le partite".



Sarri cerca comunque di vedere un lato positivo: "Ho visto una rabbia superiore rispetto alla gara con la Roma, la fase difensiva è stata nervosa ma disordinata, anche se nei gol subiti la fase difensiva c’entra poco". Poi, la ricetta per ritrovare serenità: "Bisogna ritrovare più spensieratezza, riaccorciare la squadra tatticamente ma penso che questo match sia un piccolo passo in avanti per guarire definitivamente. Abbiamo ringiovanito molto la squadra e dobbiamo fare un percorso più lungo rispetto a quanto è stato detto. Noi dobbiamo fregarcene di tutto, scendere in campo per divertire e divertirci e così arriveranno anche i risultati". Un commento al terzo gol del Besiktas in fuorigioco: "Va aggiungersi a tutte le negatività di questa partita...”.