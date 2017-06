Napoli, Sarri esulta: "Abbiamo ottenuto un risultato storico"

E' un Maurizio Sarri giustamente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo il successo del Napoli sul campo del Benfica: "Siamo già stati scottati una volta guardando il risultato delle altre partite, mentre stasera volevamo il primo posto del girone, perché il Napoli non ci era mai riuscito: abbiamo ottenuto un risultato storico. Volevamo vincere e lo abbiamo dimostrato fin dall’inizio. Abbiamo fatto bene nel primo tempo e nel secondo, complice un loro piccolo calo, abbiamo fatto ancora meglio, dominando a tratti. Mi dispiace per il gol subìto, meritavamo di finire il match a zero, ma va bene lo stesso".



Lo sguardo ora è rivolto agli ottavi di finale: "Arrivare primi non dà un grande vantaggio, a vedere le seconde in classifica, ma il primo posto ci dà fiducia e penso anche che sia meritato perché siamo la squadra che ha giocato meglio. La sensazione è che ho ritrovato una squadra in fiducia, già dal match con la Dinamo Kiev: nell’ultimo mese abbiamo fatto partite di buon livello, anche quando non abbiamo vinto. La squadra - prosegue Sarri - ha capito che a questi livelli il primo errore si paga, quindi penso sia pronta per affrontare degli ottavi: da questo punto di vista sono tranquillo. È chiaro che non siamo una squadra completamente matura, ma questo dipende dall’età media della squadra e dalla sua esperienza.”