Napoli, Sarri: "Dobbiamo portarli nell'acqua alta"

Il Napoli ospita il Manchester City al San Paolo nella quarta giornata dei gironi di Champions League (in esclusiva su Premium Sport HD) a caccia di punti utili per la qualificazione agli ottavi di finale e nella consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico Maurizio Sarri avverte i suoi: "Loro hanno un approccio alla partita devastante, quindi dovremo evitare di ripetere gli errori dell'andata anche perché non possiamo chiedere alla Uefa di iniziare al 21'. Dovremo portarli nell'acqua alta, cercare di tenere il risultato in bilico perché loro non sono abituati".

Anche durante questa conferenza stampa, grandi complimenti per il tecnico dei Citizens: “Guardiola è il migliore allenatore del mondo oggi, io ho delle idee ma non ho vinto nulla. Mi piace la sua filosofia di condurre la partita, di uscire da dietro con velocità unica, di riconquistare subito palla, movimenti geniali che hanno fatto anche contro di noi. Parliamo di un allenatore che ha cambiato il modo di vedere il calcio, non mi paragonate a lui".

Il tecnico del Napoli fotografa la partita: "Il City è una squadra che ha praticamente tutto. Sicuramente rispetto all’andata dobbiamo avere un approccio diverso. Possiamo creargli qualche difficoltà, ma abbiamo bisogno di una grande prestazione difensiva. La partita sarà giocata in maniera aperta da entrambi, nessuno cambierà la propria filosofia di gioco". E poi 'annuncia' che non farà turnover: "Nelle ultime gare abbiamo optato per qualche cambio, ma non credo che facendone 2-3 cambi a partita possa cambiare la nostra filosofia di gioco. Questa sfida però la dobbiamo vincere e per farlo dobbiamo rischiare qualcosa".

"Cosa ho detto ai miei giocatori? Se parlassi come lo faccio alla squadra sarebbe un bip continuo - risponde ridendo Sarri, che poi torna serio - L'avevo detto, chi fa qualche punto col City si mette in una situazione positiva poi con lo Shakhtar sarà la gara decisiva".

Callejon: "Non abbiamo paura di loro"

In conferenza al fianco di Maurizio Sarri anche José Maria Callejon, che dimostra di avere le idee molto chiare: "Giocheremo come abbiamo fatto negli ultimi 60 minuti a Manchester, quella partita ci ha dato la consapevolezza di essere forti".

"Per noi è una partita quasi decisiva - continua lo spagnolo - ma non abbiamo paura di nessuno. Domani sarà una partita difficile., dobbiamo andare in campo con la consapevolezza d’essere forti. Il campionato inglese è il migliore al mondo, ma in Italia ci stiamo esprimendo allo stesso livello".

"Giocheremo come se fosse l’ultima partita, i tre punti sarebbero importantissimi. Il match dell’andata? Sapevamo di essere forti già da prima, poi dopo ancora di più. I primi 25′ loro li hanno fatti benissimo, ma poi abbiamo reagito e fatto il nostro calcio e quasi pareggiavamo. La Champions è preziosa come il campionato, vietato pensare al Chievo".