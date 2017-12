Napoli, Sarri: "Condizionati dal City, un errore a livello mentale"

Maurizio Sarri accoglie la mancata qualificazione agli ottavi di Champions con amarezza: “Ci siamo fatti condizionare dalle notizie che arrivavano dall’Ucraina e questo, a livello di mentalità, è stato un errore - le parole a Premium Sport - . Dobbiamo ancora crescere sotto certi punti di vista, soprattutto mentalmente".



Ma il Napoli si aspettava la sconfitta del City? "In questa competizione può succedere di tutto: avevano la qualificazione già in tasca ed erano a tre giorni dal derby di Manchester". Ora ci sarà l’Europa League: "Non ci penso per il momento, arriverà tra due o tre mesi, ma sarà sicuramente una competizione che dovremo tenere in seria considerazione: la onoreremo fino in fondo".



Sarri non nega il momento difficile: "Abbiamo qualche problemino offensivo, non si vedono più certi movimenti e questo ci deve fare pensare. Se il movimento senza palla diventa minore anche la velocità di circolazione diminuisce, il possessore di palla ha meno opzioni e lo sviluppo ne risulta più blando".



Sull'immediato futuro: "Questa sconfitta non deve toglierci le nostre certezze, al massimo le nostre certezze possono essere minate dal fatto che abbiamo smesso un filo di fare le cose che prima ci riuscivano regolarmente: penso sia solo un momento, ma è certamente da considerare. Dobbiamo lavorare per risolvere questi problemini".