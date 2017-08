Napoli, Sarri: "Abbiamo fatto il massimo ma serviva più lucidità"

Maurizio Sarri soddisfatto dopo il 2-0 al Nizza: "Abbiamo fatto il meglio che potevamo fare in questo momento della stagione, ci manca ancora un pizzico di lucidità sotto porta e c’è mancato anche un pizzico di fortuna - le parole a Premium Sport -. Ma sono soddisfatto, anche se forse potevamo fare qualcosa in più negli ultimi dieci minuti".



Il tecnico del Napoli parla così degli avversari: "Non ci aspettavamo che loro giocassero a cinque dietro, l’avevamo preparata diversamente: nell’intervallo abbiamo fatto un veloce riepilogo e ci siamo rimessi in ordine mentale. D’altra parte dobbiamo essere ormai una squadra pronta ad affrontare qualsiasi tipo di modulo. Ero preoccupato della loro maggiore brillantezza, ma abbiamo fatto abbastanza bene".



Sull'esordio in campionato: "In questo momento penso che i ragazzi possano giocare abbastanza spesso, anzi ci può fare anche bene fare tre partite ufficiali ravvicinate. Probabilmente sabato potremmo fare qualche modifica, ma questo al di là del recupero dei calciatori che hanno giocato stasera, che non mi preoccupa. Ci manca ancora un po’ di gamba, a volte accompagnavamo poco nelle ripartenze, ma l’applicazione tattica è in crescita: è un momento in cui la testa conta molto".



Infine, su Milik: "Non ha fatto male: negli ultimi giorni si è messo benissimo in allenamento. Purtroppo ha sbagliato un gol facile, ma ha anche fatto buone giocate".