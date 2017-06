Napoli, rientro in Italia tra gli applausi dei tifosi

Dopo la sconfitta contro il Real, il Napoli è rientrato da Madrid in Italia. Gli azzurri sono atterrati poco prima delle 14 all'aeroporto di Capodichino dove hanno trovato ad attenderli un gruppo di tifosi che hanno applaudito la squadra, oltre ad incitarla in vista della gara di ritorno. Tanti i cori rivolti a Sarri, che ha ricambiato salutando dal pullmann, anche se rimane evidente il disagio tra allenatore e De Laurentiis.



Il presidente non ha viaggiato con la squadra ma è volato direttamente a Los Angeles, destinazione prevista già prima del match e quindi decisione da non legarsi allo sfogo post-match verso il suo tecnico. Anzi, De Laurentiis tornerà a Napoli intorno al 5 marzo, quindi in tempo per la partita di ritorno al San Paolo prevista il 7 marzo (diretta tv esclusiva su Premium Sport).



Niente confronto dopo il botta e risposta ai nostri microfoni anche se, prima di partire, AdL avrebbe detto "Ora è il tempo di un lungo silenzio, non parla più nessuno". Non un silenzio stampa ma il tentativo di riportare l'ambiente alla giusta concentrazione in vista della trasferta contro il Chievo di domenica.