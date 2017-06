Napoli, Reina si schiera con Sarri: "Quando si vince tutti zitti"

L'inaspettato attacco del presidente De Laurentiis a Sarri nel post partita del Bernabeu non ha lasciato indifferente l'ambiente azzurro e dallo spogliatoio arriva la risposta di uno dei leader della squadra, Pepe Reina, che di certo non le manda a dire: "Le parole del presidente? Non perdevamo da ottobre e quando abbiamo vinto non si è fatto sentire nessuno - ha commentato il portiere spagnolo - Abbiamo affrontato il Real Madrid, una grande squadra campione di tutto a cui facciamo i complimenti - ha proseguito Reina schierandosi apertamente dalla parte del tecnico - Abbiamo preparato al meglio la partita, ma non è bastato. Nonostante gli errori, qualcosa di buono c’è stato, ora daremo tutto al ritorno al San Paolo che sarà una bolgia".

Tornando sulla partita l'estremo difensore dei partenopei ha commentato: "E' un risultato che fa male, ma è giusto, perché ci hanno creato un sacco di problemi. Abbiamo difeso e attaccato male, non sfruttando tutto lo spazio che ci hanno concesso. E' stato comunque importante fare un gol fuori casa. Al San Paolo attaccheremo subito e il nostro obiettivo è vincere 2-0. Ci aspetta un ambiente caldo".