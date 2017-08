Napoli, Reina preoccupa per il playoff Champions

Una delusione e una preoccupazione. A tre giorni dall'andata del playoff di Champions al San Paolo contro il Nizza, il Napoli vive sentimenti agitati. Doccia fredda per i tifosi, che non potranno seguire in Costa Azzurra la squadra nel ritorno a Nizza fissato per il 22 agosto: trasferta vietata per ragioni di ordine pubblico, dunque, tutti davanti ai televisori per l'esclusiva su Premium.



Una spinta ulteriore per la sera di mercoledì per superare il muro dei 50.000 spettatori, il colpo d'occhio per scacciare i fantasmi dell'eliminazione di tre anni fa nel playoff contro l'Athletic Bilbao. La prevendiita dovrebbe raggiungere i 55.000 biglietti venduti.



La preoccupazione invece riguarda Pepe Reina. Ieri il portiere titolare non si allenato con la squadra, in campo nella partitella Sepe - che ha rinnovato fino al 2022 - e Rafael. Secondo lo staff medico del Napoli si tratta della normale gestione di Reina, con la preparazione specifica per l'estremo difensore spagnolo che deve combattere con la cronica fragilità muscolare. Dopo la doppia seduta odierna, programma intenso con Sarri che ha deciso per il ritiro della squadra martedì sera. La notte prima dell'esame più importante di questa nuova stagione azzurra.