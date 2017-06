Napoli, Reina: "Higuain via e adesso siamo più forti"

Real Madrid-Napoli è la sua partita. Perché Pepe Reina a Madrid è nato, ma poi è cresciuto ed è diventato grande con il Barcellona. Così, a due giorni dalla grande sfida di Champions, il portiere spagnolo non vede l'ora di scendere in campo: “La squadra è in un buon momento e stiamo ancora lottando per tutte le competizioni - ha detto a Radio Onda Cero - Mi trovo molto bene a Napoli. La mia famiglia e io ci siamo ambientati molto bene: la gente è molto passionale, il calcio è come una religione. È vero: verranno almeno 10 mila tifosi del Napoli a Madrid. Stiamo sentendo molto il loro supporto".



Reina parla anche di un episodio particolare: "Da avversario posso dire che il Bernabeu è uno stadio che impone rispetto. A tutti i calciatori piace giocare in questi tipo di stadi. E a me personalmente, quando ho giocato lì, non mi è mai andata male. Quando un tifoso mi aggredì al Bernabeu durante Real Madrid-Barcellona del 2001? Fu un incidente isolato. Un signore, che sicuramente ebbe una brutta giornata a casa, si sfogò contro di me. Niente di più. La gente del Real Madrid è sempre stata corretta con me. Cosa successe allora? Accettai le scuse di quel tifoso".



Mercoledì ci sarà spazio solo per il grande calcio (in diretta dalle 20.45 solo su Premium Sport): "Siamo una squadra molto offensiva. È la nostra filosofia e penso che sia per questo che il Napoli stia andando bene. Dobbiamo continuare così ed essere fedeli alla nostra idea di calcio contro qualsiasi avversario. Higuain? È stato un giocatore straordinario, capace di vincere le partite da solo. Ma con la sua cessione abbiamo potuto completare la squadra: adesso abbiamo una rosa più ampia e siamo più competitivi".