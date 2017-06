Napoli-Real, Ramos "furioso": "Mi hanno tolto la doppietta..."

"No jodas". Sergio Ramos dice proprio così quando scopre che secondo la Uefa ha segnato soltanto un gol e non due contro il Napoli. La traduzione? "Non scherzare" o "Maledizione", volendo edulcorare. Insomma, Sergio non l'ha presa affatto bene. Del resto è stato protagonista assoluto in campo e generalmente, quando un tiro è diretto in porta, il gol è tuo. La deviazione di Mertens sul suo colpo di testa è stata sicuramente decisiva avendo spiazzato Reina: non solo, è stata anche volontaria, ecco perché la Uefa ha assegnato l'autorete al belga e non la doppietta a Ramos. La festa, allora, è un po' rovinata...