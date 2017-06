Napoli, Real Madrid in ansia per Carvajal: può saltare la sfida di Champions

Lesione al bicipite femorale destro: ecco la diagnosi resa nota dallo scarno comunicato del Real Madrid sull'infortunio di Carvajal. Il terzino destro si è infortunato durante la sfida di campionato contro il Siviglia e ora rischia uno stop di circa un mese. I blancos non hanno reso noti i tempi di recupero del giocatore, ma sono comunque preoccupati per la possibilità che possa saltare la gara d'andata degli ottavi di Champions in programma il 15 febbraio al Bernabeu contro il Napoli.



Per Sarri sarebbe un "colpo di fortuna": l'altro terzino destro in rosa, Danilo, non è riuscito a conquistare il posto da titolare nonostante il grande investimento fatto a suo tempo dal Real e rispetto a Carvajal è molto meno attento in fase difensiva. Manna dal cielo per Insigne o eventualmente per Mertens, se il Napoli dovesse presentarsi a Madrid con un centravanti vero (Pavoletti o il rientrante Milik) e il belga a sinistra,