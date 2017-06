Napoli-Real Madrid, biglietti di Champions su ebay a 10mila euro!

Il delirio Champions a Napoli è senza fine. Il 7 marzo gli azzurri ospiteranno il Real Madrid nella gara di ritorno degli ottavi e con oltre due mesi di anticipo si è scatenata la caccia al biglietto: in un giorno sono stati venduti 42 mila biglietti con code interminabili al botteghino e un progressivo avvicinamento al sold-out. C'è, ovviamente, chi non è riuscito a guadagnarsi "un posto al sole" al San Paolo, ma la speranza di prendere parte all'evento c'è sempre, soprattutto se si hanno tanti soldi a disposizione e un pizzico di follia: c'è chi ha messo all'asta un biglietto su ebay e il prezzo, dopo 7 offerte, è salito fino a 10.050 euro. Nessun refuso, avete letto bene: oltre diecimila euro per una partita di Champions. Del resto è Napoli-Real, evidentemente ne vale la pena...