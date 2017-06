Napoli-Real, Hamsik: "Al San Paolo non falliamo mai"

Nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Real Madrid ha parlato anche Marek Hamsik al fianco di Sarri: "Non siamo una squadra che sa gestire, dobbiamo scendere in campo e attaccare stando attenti in difesa. Queste grandi partite il Napoli in casa non le sbaglia quasi mai: la squadra sarà concentratissima". Il Real è molto temibile ("possono segnare in qualsiasi momento") ma per il capitano azzurro "è possibile colpire i loro punti deboli come è avvenuto all'andata".



Al San Paolo è attesa una bolgia: "C'è pressione ma dobbiamo goderci questa partita e serata, e lo stesso deve fare il nostro grande pubblico: l'urlo Champions penso si sentirà fino a Torino. Dobbiamo avere la carica giusta: da parte mia sicuramente è una di quelle gare che non scorderò mai". Tuttavia per il Napoli questo non è un traguardo: "Questa musichetta la vogliamo sentire tutti gli anni, la Champions deve rappresentare qualcosa di normale o quasi".



All'andata Maradona è stato vicino alla squadra tenendo anche un discorso negli spogliatoi: "Abbiamo apprezzato il gesto di Diego, però adesso aspettiamo soprattutto l'aiuto dei nostri tifosi che sono speciali e ci daranno la carica giusta, saranno il dodicesimo uomo in campo".