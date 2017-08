Napoli, Pavoletti, Strinic, Zapata e Tonelli fuori dalla Champions

Non c'è ancora l'ufficialità, ma ormai sembra chiaro che la lista Uefa del Napoli per il playoff Champions contro il Nizza è già pronta. E ci sono ben 4 giocatori della rosa che non ne faranno parte: si tratta di Pavoletti, Strinic, Zapata e Tonelli, i quattro giocatori in partenza per i quali il club non è riuscito ancora a trovare la sistemazione. Per Pavoletti la definitiva bocciatura dopo i primi 5 mesi negativi in azzurro nella seconda parte della scorsa stagione.



Saranno 23, dunque, gli azzurri scelti da Maurizio Sarri. PORTIERI: Reina, Sepe, Rafael. DIFENSORI: Albiol, Hysaj, Maksimovic, Chiriches, Koulubaly, Ghoulam, Maggio, Mario Rui. CENTROCAMPISTI: Hamsik, Giaccherini, Rog, Zielinski, Allan, Jorginho, Diawara. ATTACCANTI: Mertens, Insigne, Callejon, Milik, Ounas.