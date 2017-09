Napoli, Mertens dolorante a un piede: è in dubbio per Nizza

Scatta l'allarme Mertens a Napoli. Il belga ha lasciato l'allenamento di rifinitura dopo appena 5 minuti per un dolore "al quinto dito del piede sinistro", come si legge nel comunicato del Napoli: l'attaccante aveva subito un pestone da Romulo (ammonito nella circostanza) nella partita di sabato a Verona. Sembrava che fosse solo una botta senza particolari conseguenze, ma dopo due giorni il giocatore non ha ancora recuperato. Nel bollettino il Napoli fa sapere che Mertens ha svolto "allenamento differenziato per motivi precauzionali"



Mertens partirà comunque per Nizza, dove martedì il Napoli giocherà il ritorno del playoff Champions cercando la qualificazione alla fase a gironi, ma potrebbe non giocare titolare: si scalda Milik, in campo dal 1' già al Bentegodi dove ha segnato il gol del provvisorio 2-0. Sarri andrà in Francia forte del 2-0 dell'andata al San Paolo.



Ecco i convocati: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.