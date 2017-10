Napoli-Manchester City, dirige l'arbitro di Cardiff

Designazione di grande prestigio per uno dei big match della quarta giornata di Champions League. Al San Paolo, per la sfida tra Napoli e Manchester City, a dirigere la gara sarà il tedesco Felix Brych, ovvero l'arbitro dell'ultima finale di Champions League, quella persa dalla Juventus per 4-1 a Cardiff.

Una coincidenza che potrebbe far sorridere i tifosi azzurri, ma i precedenti con questo direttore di gara sono in perfetta parità per i partenopei: Brych ha infatti diretto il Napoli lo scorso anno contro il Benfica nella seconda giornata del gruppo B (finì 4-2 per gli azzurri), mentre negli ottavi di Champions del 2012 Hamsik e compagni furono sconfitti 4-1 dal Chelsea ai supplementari.

L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp, mentre Bastian Dankert e Marco Fritz saranno gli addizionali di porta e Marco Achmuller sarà il quarto uomo, unico elemento della sestina a cambiare rispetto alla partita dello scorso anno contro i portoghesi.