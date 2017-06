Napoli, Maksimovic: "Esordio in Champions indimenticabile"

La vittoria contro il Benfica ha lasciato in eredità tre punti, un bel gioco ma Nikola Maksimovic non può non sottolineare "l'emozione per l'esordio in Champions League: indimenticabile". Il difensore serbo del Napoli, entrato al posto dell'infortunato Albiol, racconta a Premium Sport la serata del San Paolo: "E' stata una grande emozione, anche perché è stata una grande serata. Abbiamo giocato 70 minuti ad altissimo livello, peccato per gli ultimi 20". Maksimovic è arrivato a Napoli dopo un grande tira e molla col Torino: "Sì è stata un'estate difficile ma ora voglio pensare solo al presente e ringraziare il presidente De Laurentiis".

HYSAJ, RINNOVO VICINISSIMO

Come raccolto dal nostro Valter de Maggio, Elseid Hysaj è vicinissimo al rinnovo fino al 2021 con il Napoli: in queste ore l'amministratore delegato azzurro, Chiavelli, il giocatore albanese e Mario Giuffredi stanno limando gli ultimi dettagli a Castelvolturno, poi arriverà l'annuncio ufficiale.