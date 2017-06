Napoli, la disperazione di Sarri sulla quasi magia di Insigne

Anche se nell'intervista post-match, Maurizio Sarri ha tenuto un aplomb al limite dello zen, la vita di un allenatore sul campo da gioco è ben diversa. Provare per credere, basta vedere la reazione del tecnico del Napoli sull'occasione finale di Insigne uscita di poco: la vittoria in Turchia contro il Besiktas sfuma per centimetri e Sarri si getta a terra scagliando pugni sul prato (sotto gli occhi della nostra Francesca Benvenuti)!