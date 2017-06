Napoli, Insigne suona la carica: "Non è finita, li battiamo"

Al Bernabeu è stato il migliore in campo dei suoi segnando il gol dell'illusione, un gol che tiene ancora in vita le speranze di qualificazione e adesso Lorenzo Insigne suona la carica, perchè all'impresa al San Paolo nel ritorno del 7 marzo (in esclusiva assoluta su Premium Sport) Lorenzo il Magnifico ci crede eccome: "Io non sarei così pessimista. Il 3-1 condiziona il giudizio globale - dice lo scugnizzo azzurro in un'intervista al 'Corriere dello Sport' - Loro sono stati bravi, ma noi non meritavamo questo passivo. E comunque non è finita".

A Madrid è apparsa evidente la differenza di esperienza tra le due squadre in campo: "Loro ce l’hanno nel Dna, hanno vinto coppe di ogni tipo, ne hanno vissute a decine o anche a centinaia. Noi siamo sulla strada giusta, ma abbiamo bisogno di crescere: per farlo, servono gare come queste ed anche delusioni del genere, dalle quali però ci si rialza. Perché il Napoli è vivo e lo vedrete al ritorno".

Al San Paolo servirà vincere con due reti di scarto: "L’errore sarebbe buttarsi avanti a capofitto. Novanta minuti sono interminabili e noi abbiamo dimostrato, in questi anni, di saper fare gol. E’ successo anche a Madrid, bisognerà avere pazienza. Sarà un’altra partita stavolta, verranno in uno stadio che sarà una bolgia e sono convinto che noi saremo da una parte più rilassati e dall’altra più carichi".

Prima di pensare alla Champions, però, bisogna rituffarsi sul campionato: "Dobbiamo ricaricarci immediatamente - spiega Insigne e poi una promessa - Vi stupiremo. Ritroveremo noi stessi, quelli che la gente è abituata a vedere. E comunque mi permetto anche di aggiungere che non mi sembra che poi sia stata una così brutta partita come dice il 3-1. È il risultato che inganna".