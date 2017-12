Napoli, Insigne salta il Feyenoord

La trasferta di Rotterdam sarà delicatissima per il Napoli: contro il Feyenoord, a Maurizio Sarri serve una vittoria (oltre alla sconfitta dello Shakhtar Donetsk contro il Manchester City) per agguantare la qualificazione agli ottavi di Champions League proprio all'ultima giornata.



Il problema è che gli azzurri giocheranno allo Stadion senza Lorenzo Insigne: l'infiammazione al pube che già lo aveva costretto a uscire nel corso della partita contro la Juventus si fa ancora sentire e Lorenzinho non partirà per l'Olanda ed è a rischio anche per la sfida di domenica contro la Fiorentina. Insigne, che ha lasciato il ritiro in auto con il papà (foto NapoliMagazine.com), si ferma dopo 60 partite consecutive da titolare e Sarri potrebbe far giocare Zielinski esterno alto al suo posto.



L'elenco dei convocati: Reina, Rafael, Sepe; Albiol, Chiriches, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui; Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski; Giaccherini, Callejon, Ounas, Mertens.