Napoli, Insigne affaticato: "Forse salta il Feyenoord"

L'allarme l'ha lanciato Sarri a fine partita, ma le smorfie di dolore di Lorenzo Insigne poco prima della sostituzione avevano già fatto preoccupare i tifosi del Napoli. "Solo stanchezza", è la voce trapelata dagli spogliatoi a fine gara. Poi, però, le parole dell'allenatore avevano un tono diverso: "Da quando è tornato dalla Nazionale, ha quest'infiammazione al pube che lo sta condizionando". Fosse un principio di pubalgia, ci sarebbe poco da star sereni, anche perché, come ha ammesso lo stesso Sarri, far riposare Insigne è davvero difficile, per il suo valore e per i pochi ricambi in rosa.



L'attaccante napoletano, però, avrebbe bisogno di rifiatare: secondo la radio ufficiale del club (Radio Kiss Kiss), l'affaticamento muscolare avvertito al San Paolo contro la Juve potrebbe costringere il giocatore a saltare la partita col Feyenoord, o almeno a partire dalla panchina. Mercoledì in Champions gloi azzurri devono vincere per sperare nella qualificazione, tifando anche per il sucesso del City sullo Shakhtar. Di sicuro Sarri non vuole e non può permettersi di rinunciare a lui in campionato, contro la Fiorentina, visto che lo scudetto per il club è il vero obiettivo, anche più dell'accesso agli ottavi in Europa.