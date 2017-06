Napoli, impossibile rinunciare a Callejon

Il concetto di turnover non sembra riguardare José Maria Callejon, protagonista di un match di altissimo livello anche a Lisbona contro il Benfica. Dopo l'infortunio di Milik - ormai assente da quasi due mesi per la rottura del legamento crociato - Maurizio Sarri ha cercato diverse soluzioni per trovare il tridente più congeniale al suo credo calcistico. Gabbiadini centravanti, Mertens falso nove fino ad arrivare al ritorno al gol di Insigne, che ha ulteriormente sparigliato le carte. A turno, tutti i componenti dell'attacco sono finiti in panchina, tutti tranne Callejon. Dall'inizio della stagione 2016-17 lo spagnolo è scesco in campo in tutte le gare di campionato e Champions League partendo sempre dal 1'.



Gli altri possono riposare, ma questo discorso non vale per il numero 7 azzurro, troppo importante per gli schemi di Sarri. Nessuno come lui può garantire qualità e intensità nella fase offensiva e, allo stesso tempo, intelligenza e cattiveria in quella difensiva riuscendo a gestire le proprie energie per tutto l'arco del match. E in tutto ciò l'ex Real Madrid riesce a essere decisivo anche in zona gol: in questa stagione i suoi numeri dicono 7 reti realizzate e 5 assist per i compagni. Un rendimento da giocatore totale, che gli ha permesso di riconquistare la nazionale spagnola dopo quasi due anni dall'ultima convocazione. Napoli lo ama e lui ama gli azzurri: un sentimento corrisposposto e una promessa proiettata al futuro: "Ci divertiremo insieme".

Matteo Palmigiano