Napoli, il Real Madrid ti osserva: Premium Sport in tutte le camere

Più la posta in palio è alta, più sono i particolari a fare la differenza. Non deve perciò stupire la richiesta del Real Madrid che, come riportato dal nostro Valter De Maggio, ha chiesto che nelle televisioni di tutte le camere e nei due maxischermi del chiostro dell'hotel in cui risiederà a Napoli, si possa vedere Premium Sport. I blancos vogliono essere sicuri di sapere tutto sull'avvicinamento azzurro al ritorno degli ottavi di Champions League e l'unico modo è sintonizzarsi sui nostri canali: seguiremo (assieme a un grande inviato come Antonio Careca) infatti le due squadre fino al fischio iniziale del match, previsto alle 20:45 di martedì con diretta tv esclusiva su Premium Sport HD.



Il Real Madrid starà al Palazzo Caracciolo di Santobuono, hotel a 4 stelle nel centro di Napoli che per l'occasione sarà blindato. La dirigenza madridista ha prenotato 146 camere e chiesto che la polizia presidi non solo le strade limitrofe ma anche la struttura stessa. Le autorità italiane hanno inoltre imposto che la squadra venga scortata sin dalla pista dell'aeroporto fino all'hotel in modo da non far venire a contatto i giocatori con i tifosi azzurri (che Marca descrive come "i più pericolosi d'Italia") nel terminal di Capodichino.

SU MARCA: "IL REAL BLINDATO"