Napoli, il Real ha detto che sei (quasi) grande: avanti tutta!

Avanti tutta. Nonostante tutto. Nel day-after di Napoli-Real il sentimento che predomina è l’amarezza: non potrebbe essere altrimenti. Il retro gusto è ancora più amaro perchè l’impresa prima solo sognata, Hamsik e compagni l’hanno sfiorata e poi anche accarezzata.

Il Napoli esce dal doppio confronto contro i Galacticos battuto ed eliminato, ma non vinto. E allora è nell’ordine naturale delle cose che la delusione trovi piena cittadinanza in tutti i cuori azzurri. La rassegnazione, quella no, non ci sta affatto ("Abbiamo fatto un'ora alla grande, ma quei due gol in 5 minuti ci hanno tolto le forze dal punto di vista emotivo e nervoso" ha detto Sarri a fine gara).

C’era qualcosa che andava fatta meglio. A cominciare dalla gestione difensiva sulle palle inattive. Insomma va bene tenere fede al proprio credo calcistico, ma se di fronte hai uno come Sergio Ramos puoi, anzi probabilmente devi, concederti uno strappo alla regola. Puoi marcare a uomo, magari raddoppiando pure, anche se sei convinto che sui calci d’angolo si debba difendere a zona.

Tutto vero. Però è proprio il credo calcistico di Maurizio Sarri ad aver prodotto il primo tempo splendido del Napoli, ad aver alimentato il sogno. Un’idea di calcio che ha trovato nell’azione del vantaggio di Mertens la sua sublimazione totale. Ma il ritmo del primo tempo, che il Napoli ha letteralmente dominato, era umanamente impossibile da reggere per tutto l’arco della sfida ("A livello di fisicità è una squadra che deve fare un passo in avanti" ha detto ancora Sarri).

La notte di gala del San Paolo porta in dote l’eliminazione, la profonda delusione, perfino la frustrazione. Ma anche la consapevolezza che quella che ha intrapreso il Napoli di Sarri è la strada giusta per trovare presto posto nel banchetto dei grandi d’Europa ("Siamo una squadra giovanissima, quindi a parte l'amarezza per il risultato è una squadra che fa sperare" ha commentato il tecnico).

E allora avanti tutta, nonostante tutto. Con la rincorsa al secondo posto in campionato, con il sogno di un’altra remontada in Coppa Italia contro la Juve. Con la voglia di tornare presto a vivere notti e sogni così.

