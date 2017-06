Napoli, Hamsik: "E' bellissimo essere agli ottavi di Champions"

''E' bellissimo essere agli ottavi. Volevamo vincere, senza contare sull'aiuto che avrebbe potuto darci la Dinamo Kiev''. Marek Hamsik commenta sul proprio sito la vittoria a Lisbona contro il Benfica che ha regalato al Napoli il primo posto nel girone e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.



''Abbiamo avuto un buon approccio alla gara. Siamo stati aggressivi - aggiunge il capitano azzurro - e pericolosi. Avremmo potuto segnare già nel primo tempo, poi i gol sono arrivati nel secondo tempo e abbiamo vinto meritatamente. Siamo contenti di aver superato il turno, è stato un successo del gruppo. Ringraziamo i tifosi per il loro sostegno. Anche in questa occasione sono stati grandi''.



''Chi vorremmo affrontare agli ottavi? Ci sono squadre interessanti, vedremo. Ora per un paio di settimane - conclude lo slovacco - non penseremo alla Champions e ci concentreremo sul campionato''.