Napoli, Hamsik: "Dispiace aver di nuovo deluso i tifosi. E' un brutto momento"

''E' un brutto momento. Ogni nostro errore viene punito e attualmente non facciamo risultato. Ci dispiace che anche contro il Besiktas abbiamo di nuovo deluso i nostri tifosi''. Marek Hamsik commenta così sul proprio sito la sconfitta in Champions League e la crisi del Napoli che ha collezionato tre ko consecutivi.



''Ce l'abbiamo messa tutta - scrive il capitano del Napoli - abbiamo dato l'anima in campo, ma non ha funzionato. Due volte siamo tornati in partita, ma non abbiamo avuto tempo di rispondere al terzo gol dei nostri avversari, il calcio è anche questo''. ''Dobbiamo continuare a lavorare duro - conclude Hamsik - per fare bene e interrompere questa brutta serie di risultati negativi. Pensiamo di poter tornare a gioire domenica con una vittoria con il Crotone''.