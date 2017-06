Napoli, Hamsik: "A Madrid vogliamo deliziare i tifosi"

Dopo la vittoria sul Genoa, il Napoli è pronto a tuffarsi negli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Anche Marek Hamsik non vede l'ora, questo il messaggio dello slovacco sul sito ufficiale: "Saremo faccia a faccia contro una delle migliori squadre del mondo. I numeri dei loro trofei vinti parlano chiaro. Giocheremo la nostra partita, vogliamo deliziare i nostri grandi tifosi!".



Real-Napoli sarà in diretta esclusiva (come tutti gli ottavi di finale delle italiane) su Premium Sport HD.