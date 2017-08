Napoli, grande notte Champions: vietato fallire con il Nizza

L'attesa è finita. Questa sera alle 20:45 (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD) il Napoli affronta il Nizza nell'andata del playoff di Champions League. Saranno più di 55.000 i tifosi che sosterranno la squadra di Sarri al San Paolo contro i rossoneri, privi di Balotelli e Snejider, non convocati da Favre perché non ancora al meglio della condizione e aggrappati a Plea, unica punta nello schieramento iniziale.



Tutto confermato nelle fila degli azzurri, con Allan e Jorginho preferiti a Zielinski e Diawara. In avanti il tridente leggero, ormai una certezza, Callejon-Mertens-Insigne. Il Napoli vuole indirizzare già oggi la qualificazione per evitare guai nella gara di ritorno fra sei giorni: i precedenti delle italiane nei preliminari non sono incoraggianti ma dalle parti di Castel Volturno questo è un ulteriore incentivo per non sbagliare nel primo snodo cruciale di quest'anno.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens; Insigne. All.:Sarri.

Nizza (4-2-3-1): Cardinale; Souquet, Dante, Le Marchand, Sarr; Koziello, Seri; Saint-Maximin, Lees-Melou, Walter; Plea. All.:Favre.