Napoli, Gabbiadini ancora a secco ma Sarri lo difende

Chiamarlo caso, a inizio novembre, pare un'esagerazione ma sempre più tifosi del Napoli iniziano a chiedersi chi sia veramente Manolo Gabbiadini. Quello brillante dell'ultimo anno di gestione Benitez (e, parzialmente, anche nel primo di Sarri) o quello opaco di questo inizio stagione? La domanda è lecita, considerando la prestazione dell'attaccante nella sfida contro il Besiktas: Manolo ha iniziato bene, procurandosi due belle occasioni nei primi dieci minuti ma, pian piano, è sparito dalla partita.



La sensazione è che in parte la squadra non riesca ancora a "digerire" un attaccante come lui, non una prima punta alla Higuian o Milik ma neanche un'ala che possa sostituire al 100% Mertens, Callejon o Insigne, e in parte lo stesso Gabbiadini si stia chiudendo in se stesso. Dal punto di vista del giocatore, non riuscire a stare in campo 90 minuti in Champions neppure quando è costretto al riposo forzato in campionato (causa squalifica) è una mazzata, ma il Napoli - in attesa del rientro, forse anticipato, di Milik - sembra trovarsi meglio con Mertens come falso nueve.



Nel post-partita, Sarri si è affrettato a difendere il ragazzo ("Rientro positivo, anche perché veniva da un po' di inattività") ma il mercato di gennaio si avvicina sempre più. Che gli azzurri vadano su una prima punta è quasi scontato, che Gabbiadini rimanga in Campania molto meno.