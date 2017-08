Napoli, febbre Champions: in 50.000 al San Paolo con il Nizza

Cresce l'attesa a Napoli per l'andata del palyoff di Champions League contro il Nizza in programma domani sera al San Paolo alle 20:45 (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD). Gli azzurri potranno contare sul supporto di oltre 50.000 tifosi: una grandissima risposta tenuto conto che si gioca il 17 agosto. D'altra parte per Sarri questo è il primo, fondamentale, appuntamento della stagione: vietato fallire non solo per le ripercussioni sportive ma anche per quelle economiche.



Il Napoli è chiamato a sfatare un tabù: nelle ultime sette edizioni di coppa soltanto il Milan (nel 2013 contro il Psv) è riuscito a superare i preliminari. Più incoraggianti i precedenti in Europa con le formazioni francesi per i campani: in 10 incroci il bilancio è di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Nell'unico precedente in Champions, con il Marsiglia nella fase a gironi 2013/14, sono arrivati due successi.