Napoli, ecco i possibili avversari nei playoff di Champions

Hoffenehim, Nizza, Basaksehir Istanbul, Young Boys e Steaua Bucarest. Sono queste le possibili avversarie del Napoli nei playoff di Champions League in virtù delle partite di ritorno del terzo turno preliminare. Gli azzurri sono testa di serie insieme a Liverpool e Siviglia. Le eliminazioni di Ajax e Dinamo Kiev (grazie al ko degli ucraini la Roma sale in terza fascia) hanno spinto Sporting Lisbona e Cska Mosca tra le teste di serie, nello stesso raggruppamento dei campani. Per conoscere i rivali della squadra di Sarri bisognerà attendere venerdì quando andrà in scena il sorteggio a Nyon in diretta tv su Premium Sport HD alle 12.



I RISULTATI DELLE GARE DI RITORNO DEL TERZO TURNO PRELIMINARE



Percorso piazzate (possibili avversari del Napoli)

CSKA Mosca-AEK Atene 1-0 (andata 2-0) Cska Mosca testa di serie in virtù delle eliminazioni di Dinamo Kiev e Ajax

Viktoria Plzeň-Steaua Bucarest 1-4 (andata 2-2)

Young Boys-Dinamo Kiev 2-0 (andata 1-3)

Ajax-Nizza 2-2 (andata 1-1)

Basaksehir Istanbul-Club Brugge 2-0 (andata 3-3)



Percorso campioni

Sheriff-Qarabağ 1-2 (andata 0-0)

BATE Borisov-Slavia Praga 2-1 (andata 0-1)

Copenaghen-Vardar 4-1 (andata 0-1)

Olympiacos-Partizan 2-2 (andata 3-1)

Legia Varsavia-Astana 1-0 (andata 1-3)

Rijeka-Salisburgo 0-0 (andata 1-1)

Ludogorets-Hapol Beer Sheva 3-1 (andata 0-2)

APOEL-Vitorul 4-0 dopo i supplementari (andata 0-1)

Hafnarfjordur-Maribor 0-1 (andata 0-1)

Rosenborg-Celtic 0-1 (andata 0-0)



TESTE DI SERIE: Napoli, Siviglia, Liverpool, Cska Mosca, Sporting Lisbona

NON TESTE DI SERIE: Young Boys, Nizza, Steaua Bucarest, Hoffenheim, Basaksehir