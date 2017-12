Napoli, ecco come gioca il Manchester City

C'è da fidarsi o no? Pep Guardiola ha scelto l'undici titolare da opporre allo Shakhtar Donetsk nell'ultima giornata di Champions League. Il Napoli deve sperare che gli inglesi, già qualificati e già certi del primato, vincano per passare il turno: in vista del derby con lo United in Premier, però, il tecnico risparmierà qualche titolare, soprattutto in difesa, dove mancano sia Stones che Otamendi. Ecco la formazione che giocherà a Kiev, comunque piena di talento e di qualità.



Davanti c'è Gabriel Jesus, una garanzia. Tutti da scoprire Foden, di cui però si dice un gran bene, e Adarabioyo. La speranza, per il Napoli, è che chi giochi dia il massimo e batta lo Shakhtar.