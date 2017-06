Napoli, De Laurentiis: "Sarri? Nessun caso, al Nord ci odiano"

"Mai parlato male di Sarri, dopo il risultato dell'andata me la sono presa con la squadra, ma i giornali del Nord volevano creare casino dentro casa nostra perché ci odiano". Aurelio De Laurentiis si sfoga ancora ai microfoni di Premium Sport dopo aver fatto i complimenti al suo Napoli, sconfitto dal Real Madrid al ritorno degli ottavi di Champions ed eliminato dal torneo.



"Non abbiamo giocato come a Madrid, abbiamo fatto un primo tempo esemplare e ho visto una lezione di calcio del nostro allenatore - spiega De Laurentiis - poi il Real Madrid è il Real Madrid, è la squadra campione del mondo ed è stato un successo solo sfidare questo grande club. I tifosi hanno allestito uno stadio meraviglioso, avevamo degli ospiti eccellenti, stranieri e italiani, che hanno ammirato una grande spettacolo. E’ stata una bellissima partita, adesso dovremo affrontare due volte in pochi giorni una grande squadra come la Juventus, ci sarà di nuovo il San Paolo ruggente e noi speriamo di fare ancora la nostra bella figura. Ricucito il rapporto con Sarri? Non c’è mai stato un caso con lui. Io ho sempre parlato di Sarri come un esteta del calcio e come un grande allenatore. Io all’andata non ce l’avevo con Sarri ma con la squadra che avevo visto sgonfia e demotivata per un match così importante".