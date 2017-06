Napoli, De Laurentiis: "Niente paura. Sarri vuol dire divertimento"

Aurelio De Laurentiis ha seguito il Napoli nella prestigiosa trasferta a Madrid per l'andata degli ottavi di finale di Champions League e ai nostri microfoni assicura: "Nessuna paura, sarà come un esame ma gli esami non finiscano mai: ben vengano". E' una bella soddisfazione per il presidente azzurro, che prese il club fallito dalla serie C prima di arrivare al grande palcoscenico europeo: "Siamo saliti in serie A in tre anni e negli ultimi sette dei nove anni di mia gestione siamo andati in Europa, unica squadra italiana: una bella soddisfazione".



De Laurentiis continua: "Tanto di cappello a giocatori e allenatori che ci hanno portato sin qui. Abbiamo creato gente come Lavezzi, Cavani, Higuain, Mertens, Insigne, Callejon... e anche Sarri, certo. L'ho portato io al Napoli tra la diffidenza generale ma è l'unico che fa calcio per divertire. Questo sport è industria e divertimento, e ho voluto coniugare entrambe le cose. Porta la tuta? Almeno su quella possono mostrare gli sponsor, mica come altri allenatori damerini...". Infine, su Maradona: "Diventerà presto l'ambasciatore del Napoli all'estero, sicuramente infonderà fiducia nello spogliatoio".