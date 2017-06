Napoli, De Laurentiis aveva avvertito Sarri

Se è servita una partita come quella contro il Real Madrid per far esplodere Aurelio de Laurentiis, una certa insofferenza del presidente del Napoli verso Maurizio Sarri sulla gestione del gruppo risale addirittura a maggio scorso. Dopo l'ultima partita di campionato, il presidente, in conferenza assieme al tecnico, annuncia l'acquisto di Tonelli e pronuncia queste parole: "Lo abbiamo acquistato per dare un segnale. Avremmo potenziato il Napoli anche in caso di mancato secondo posto, perché nel calcio tutto è possibile. Poi (rivolto a Sarri, ndr) saranno ca... tuoi, li dovrai far giocare tutti e diciannove".



Sarri in questi anni di Napoli ha sempre puntato sul poco turnover, creando un gioco spettacolare e spettacolari meccanismi di squadra ma allo stesso tempo lasciando indietro alcuni giocatori (ieri Gabbiadini, oggi Pavoletti) che De Laurentiis avrebbe voluto vedere più coinvolti: sia per una questione tecnica ma anche economica (vista la possibile svalutazione di acquisti come Maksimovic)