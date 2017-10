Napoli, da Fernandinho a Bagni in coro: "Il miglior calcio d'Europa"

Tutti pazzi per il Napoli, unica squadra europea a punteggio pieno nel proprio campionato, relativamente ai 5 grandi campionati. Si è inchinato Guardiola ("Fa tutto alla perfezione"), lo fa Fernandinho, uno dei giocatori chiave nell'equilibrio del Manchester City: "È la squadra che in questo momento sta giocando il miglior calcio in Europa - ha detto il centrocampista brasiliano alla Gazzetta dello Sport -. È una macchina da gol e da spettacolo. In Italia c’è molto equilibrio, ma mi sembra che il Napoli abbia davvero qualcosa in più. Vedere le sue partite mi diverte: quando un gruppo di giocatori raggiunge questi livelli, il tempo in poltrona passa in fretta".



Fernandinho andrà in campo, Salvatore Bagni si godrà lo show da fuori: "City-Napoli oggi è il top. Per la qualità di gioco che esprimono le squadre e le condizioni di forma - ha detto l'ex mediano azzurro alla Gazzetta dello Sport -. Sarà un grandissimo spettacolo. E pensare che qualcuno dava per finito il tiqui taka. Il pubblico di oggi, grazie a Sarri, ha più cultura del bel calcio. La squadra si diverte e anche la gente al San Paolo viene per questo: vincere diventa la conseguenza. E allora mi sento di dire che Sarri è il nuovo Maradona: è cominciata la sua era".



Anche Gianfranco Zola si unisce al coro: "Sicuramente la piazza è molto eccitata in questo momento e a giusta ragione. La squadra merita tutto quello che sta facendo, spero riesca a mantenere questo rendimento fino alla fine. La città è impazzita completamente quando vincemmo lo scudetto nel 1990, noi ci riuscimmo perché avevamo un giocatore che faceva la differenza (Maradona, n.d.r.)"