Napoli, controllo positivo per Milik: "Potrà giocare con il Real"

Buone notizie per il Napoli e Maurizio Sarri, ma prima di tutto per Arkadiusz Milik: il controllo del ginocchio sinistro a poco più di due mesi dall'operazione ha dato esito positivo. L'attaccante polacco si era rotto il legamento crociato anteriore il 10 ottobre, un mese dopo era tornato a correre ed ora insegue la partita della partite: l'ottavo di Champions League Real Madrid-Napoli del 15 febbraio.



Milik (assieme alla fidanzata) si è recato a Villa Stuart e, sotto il controllo di Alfonso De Nicola, medico del Napoli, è stato visitato dal professor Mariani che poi ha comunicato le buone notizie: "Tra un mese darò il via libera alla ripresa agonistica, poi spetterà al preparatore atletico, allo staff sanitario e all'allenatore decidere quando Milik potrà tornare in campo. Real Madrid? Probabile che possa giocare uno spezzone di gara".