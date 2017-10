Napoli, Callejon: "Non abbiamo paura del Manchester City"

In conferenza al fianco di Maurizio Sarri anche José Maria Callejon, che dimostra di avere le idee molto chiare: "Giocheremo come abbiamo fatto negli ultimi 60 minuti a Manchester, quella partita ci ha dato la consapevolezza di essere forti".

"Per noi è una partita quasi decisiva - continua lo spagnolo - ma non abbiamo paura di nessuno. Domani sarà una partita difficile., dobbiamo andare in campo con la consapevolezza d’essere forti. Il campionato inglese è il migliore al mondo, ma in Italia ci stiamo esprimendo allo stesso livello".

"Giocheremo come se fosse l’ultima partita, i tre punti sarebbero importantissimi. Il match dell’andata? Sapevamo di essere forti già da prima, poi dopo ancora di più. I primi 25′ loro li hanno fatti benissimo, ma poi abbiamo reagito e fatto il nostro calcio e quasi pareggiavamo. La Champions è preziosa come il campionato, vietato pensare al Chievo".