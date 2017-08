Napoli, buone notizie: Balotelli e Sneijder non convocati da Favre

Aarrivano buone notizie da Nizza per il Napoli. Il tecnico Lucien Favre ha diramato la lista dei convocati per l'andata del playoff di Champions League in programma al San Paolo mercoledì alle 20:45 (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD) e nell'elenco non ci sono Balotelli e Sneijder, non al meglio della condizione fisica. I rossoneri saranno dunque privi delle loro stelle che cercheranno di recuperare per la gara di ritorno del 22 agosto.



I CONVOCATI:

Portieri: Cardinale, Benitez, Clémentia.

Difensori: Souquet, Burner, Le Marchand, Sarr, Jallet, Boscagli, Dante.

Centrocampisti: Tameze, Seri, Lees-Melou, Walter, Marcel, Lusamba, Koziello, Makengo.

Attaccanti: St-Maximin, Plea, Mahou.