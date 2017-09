Napoli, allarme per gli ultras del Feyenoord: "Non andate al San Paolo"

Scatta l'allarme ultras a Napoli: il precedente del 2015, quando i tifosi del Feyenoord inscenarono una sorta di guerriglia a Piazza di Spagna a Roma (erano i sedicesimi di Europa League contro i giallorossi), non lascia tranquilla la polizia campana.



Lunedì sono stati arrestati tre olandesi che infastidivano i passanti e lanciavano pietre verso le auto delle forze dell'ordine ma si attende alta tensione soprattutto nel pre-partita. Sono circa 50 gli ultrà del Feyenoord in città e senza paura: complice una sorta di gemellaggio segreto con parte della tifoseria campana - nato proprio dopo gli incidenti di due anni fa nella Capitale - hanno già annunciato la volontà di entrare allo stadio, con o senza il benestare della polizia. In 30 avrebbero acquistato un biglietto da un rivenditore che ha violato le norme.

Il club olandese, intanto, attraverso un comunicato ufficiale ha chiesto ai propri tifosi di non presentarsi al San Paolo: "Ce lo chiede la polizia e l'Uefa" si legge sul sito. "I biglietti in possesso dei tifosi olandesi saranno confiscati e i possessori potrebbero essere fermati e multati". Esponenti della polizia olandese saranno al San Paolo: se tutto andrà bene, potrebbero aprire alla trasferta dei tifosi azzurri nella gara di ritorno.