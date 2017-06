Napoli, al San Paolo un rilevatore di decibel per l'urlo "The Champions"

L’attesa finalmente è finita. Questa sera il Napoli affronterà il Real Madrid nel ritorno degli ottavi per una gara che potrebbe essere storica (in diretta esclusiva su Premium Sport) e i tifosi azzurri sono pronti a sostenere i propri ragazzi. In conferenza stampa Marek Hamsik ha dichiarato che l’urlo ‘The Champions’ si sentirà fino a Torino e allora per l’occasione la società partenopea ha fatto sapere attraverso un comunicato che al San Paolo sarà presente un rilevatore di decibel che certificherà l’intensità del boato dei sostenitori azzurri durante l’inno ufficiale della Champions.

“Tutta la passione azzurra e l’amore del San Paolo nell’urlo della Champions - si legge nel comunicato del club pubblicato sul proprio sito ufficiale - La SSC Napoli è lieta di comunicare che, in occasione del match evento Napoli-Real Madrid, un rilevatore di decibel certificherà l’intensità dell’urlo “The Champions” con i quali i tifosi azzurri accompagnano il finale dell’inno ufficiale della Champions League. Un modo per evidenziare il calore, l’affetto e l’emozione che solamente il nostro stadio sa offrire e conferire anche in campo internazionale. Urla la tua passione azzurra nella notte delle stelle d’Europa. THE CHAMPIONS! Alza al cielo il boato del San Paolo!”.

ORE 17.30, GIA' IN MIGLIAIA AL SAN PAOLO: PROVE DI URLO