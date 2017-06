Napoli, AdL: "Al Bernabeu sarà una sfida infernale, Maradona ci sarà"

Come sempre un fiume in piena il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis, che nonostante l'imminente sfida di campionato con il Genoa è già proiettato agli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid (in esclusiva assoluta su Premium Sport).

"Sarà una sfida infernale - pronostica il numero uno degli azzurri - e Maradona sarà in tribuna a fare il tifo per noi. CR7 è una forza della natura, ma con Sarri noi abbiamo un gioco che è unico in Europa e quindi col Real ce la possiamo giocare alla pari".

Per il tecnico toscano nelle ultima settimane si è parlato anche di grandi panchine europee, ma AdL blinda Sarri e se lo coccola: "Ho ancora un contratto di quattro anni e io sono monogamo" ha detto.

Inevitabile il solito retroscena sul caso Higuain: "A Venezia gli avevo fatto un'offerta molto consistente, ma il suo entourage nei mesi successivi ha tergiversato. Comunque penso che il meglio Higuain l'abbia dato con Sarri".

In chiusura il campionato e le polemiche di Juve-Inter: "Ci sta che l'Inter sia stata penalizzata, però la Juventus è veramente uno squadrone. Scudetto? Siamo in agguato..."