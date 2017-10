Napoli, AdL: "A Manchester farei riposare qualcuno"

Napoli a punteggio pieno dopo 8 giornate, la Juve che cade allo Stadium, in città si comincia davvero a sognare lo scudetto e allora in Champions...si fa turnover. O almeno questo è quello che vorrebbe il presidente azzurro Aurelio de Laurentiis, che in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport 'consiglia' a Sarri di tenere in panchina qualche titolare all'Etihad Stadium di Manchester: "Io credo che in questa partita si dovrebbero far riposare un po’ quei giocatori che hanno un minutaggio più alto, per preservarli: la gara con l’Inter è alle porte ed è altrettanto importante".

"In Europa dobbiamo preoccuparci soltanto di superare il turno - ha spiegato AdL - non di vincere tutte le partite. Bisognerà valutare il tutto e saper usare la strategia giusta. Sarri non ha mai avuto a disposizione un organico così importante prima che arrivasse a Napoli, devo fargli i complimenti per come ha imparato a gestire il gruppo".

E a proposito di organico il presidente azzurro vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "Questo Napoli dai tanti record sta sbalordendo. Sono stato accusato di non aver fatto un mercato importante, di non aver speso i soldi, ma mi chiedo: eventuali nuovi giocatori avrebbero mai giocato in questo Napoli?".

L'obiettivo per questa stagione in casa Napoli è chiarissimo, ma de Laurentiis è scaramantico e non vuole assolutamente sentire parlare di scudetto: "Cambiamo argomento, di queste cose non voglio parlare, anzi non le voglio nemmeno pensare. Sapete tutti che sono uno scaramantico all’ennesima potenza e, dunque, lo sono ancora di più adesso che siamo in testa alla classifica".

Infine il presidente azzurro torna sull'unica nota negativa di questo inizio stagione, l'infortunio di Milik, e fa un annuncio a sorpresa: "Per gennaio Milik al Chievo potrebbe essere una soluzione, proveremo a convincerlo. Lì potrebbe giocare con maggiore continuità e accelerare la ripresa totale", ha detto AdL confermando che gli azzurri anticiperanno l'arrivo in Campania di Roberto Inglese.