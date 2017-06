Napoi, Sarri: "Gabbiadini rientro importante, limare gli errori"

Alla vigilia della sfida col Besiktas che potrebbe risultare decisiva in chiave qualificazione, Maurizio Sarri accoglie con un sorriso il rientro tra i disponibili di Gabbiadini: "Avremo una punta in più a disposizione, qualcosa di importante per noi perchè la settimana scorsa la sua assenza unita a quella di Milik ci ha costretto a far spendere molto altri giocatori. E' un rientro importante" ha detto il Mister azzurro, che ha dichiarato di non temere l'ambiente che ci sarà in Turchia: "Sono contento di giocare in un ambiente caldo, la squadra ha la personalità per reggere l'impatto e lo ha dimostrato a Torino dove non s'è mai scomposto ed ha messo in difficoltà la Juventus più di quanto loro hanno fatto con noi. Dobbiamo limare gli errori, Torino è stata l'espressione difensiva migliore, abbiamo tirato in porta più di loro, concedendo poche occasioni. Solo a Palermo abbiamo rischiato meno, quindi abbiamo la personalità per fare il match ed imporre il gioco contro avversari forti. Loro sono imbattuti sia in Turchia che in Europa, più che l'ambiente deve preoccuparci la loro forza, ma siamo pronti".

Poi qualche battuta sull'importanza del match: "E' un mattone importante per la qualificazione, ma in un girone equilibrato tutte le gare vanno ad incidere sulla qualificazione. All'andata abbiamo commesso errori, ma potevamo fare gol. Abbiamo perso le distanze, domani dovremo stare più raccolti e concedere meno perchè loro sul palleggio sono forti. E' chiaro che evitare errori come quello che ci è costato il 2-1 sarà fondamentale".

E sulla formazione: "Se sarà come quella dell'andata? Perdo colpi per l'età, ma non me la ricordo. Cambieremo qualche elemento, non possiamo di certo andare ad una rotazione massiccia, poi se mi chiedete dei titolarissimi non so più quali siano perchè cambiamo continuamente. Poi vedremo per la Lazio come usciremo dalla gara di domani, forse lì cambieremo ma sempre senza stravolgere".

Infine un commento sul "caso Insigne", che non ha preso affatto bene la sostituzione con la Juve: "Se la società deciderà per la multa l'avrà - ha detto Sarri - ma non ci sarà una punizione personale, non faccio vendette personali, ma per il bene della squadra. Deciderò per il bene della squadra, non per queste cazzatine perchè tali sono di un ragazzo giovane".

Callejon: "Per noi come una finale"

Al fianco di Maurizio Sarri nella sala conferenze della Besiktas Arena anche Josè Maria Callejon: "Per noi è quasi una finale, sarà difficile, ma il nostro obiettivo è vincere, se vinciamo saremo vicini all'obiettivo qualificazione. Abbiamo perso all'andata, ma stiamo bene come mentalità, sappiamo che siamo forti e dobbiamo scendere in campo con questa convinzione" ha detto lo spagnolo.

"Sappiamo che qui sarà l'inferno per noi - ha continuato l'attaccante azzurro - ma anche la nostra tifoseria è simile alla loro e siamo abituati". "Dalla gara d'andata abbiamo imparato che in Champions tutte le partite sono difficili e che se entriamo con le giuste motivazioni dal minuto uno possiamo farcela. Domani scenderemo in campo per vincere" ha promesso Callejon.