Nainggolan: "Voglio vincere con la Roma"

Assente all'andata, presente e combattivo al ritorno: Radja Nainggolan non vuole sentire parlare di Roma già eliminata dalla Champions League. "Loro hanno grande qualità ma all'andata non ho visto tutta questa differenza, siamo stati sfortunati e qualche episodio arbitrale non è andato a nostro favore. Dovremo fare pochi errori e sfruttare le chance che avremo" le parole del belga alla vigilia della partita contro il Barcellona.



Nainggolan si sente meglio di qualche giorno fa: "Prima di Bologna ero al 100%, poi questo problemino mi ha dato un po' di fastidio ma ora miglioro giorno dopo giorno. Sto lavorando con quell'obiettivo, vorrei giocare sempre ma una settimana fa sapevo che andando in campo non avrei potuto spingere al massimo".



Il discorso poi si sposta al futuro: "Se mi piacerebbe giocare in squadre come Barcellona e Real Madrid? Ogni squadra è costruita diversa, non so se potrei giocarci ma io sono soddisfatto di ciò che ho fatto in carriera. Non ho ancora vinto alcun titolo in carriera ma ho scelto la Roma perché è una piazza importante che prima o poi vincerà, questa piazza lo merita. Troppo facile vincere con squadre già vincenti".